Bruxelas autoriza fusão no setor eólico entre Siemens e Gamesa

Bruxelas 13/03/2017 | 15h42

A Comissão Europeia deu aval nesta segunda-feira à aquisição por parte da alemã Siemens do fabricante espanhol de turbinas eólicas Gamesa.

"O executivo europeu considera que a operação não prevê problemas do ponto de vista da concorrência, porque continuará havendo concorrentes no mercado", indicou a Comissão em um comunicado.

A fusão poderá acontecer formalmente no início do mês de abril, quando for registrada a companhia conjunta no registro mercantil de Vizcaya (norte da Espanha), explicaram ambas as empresas em um comunicado.

Um dos obstáculos da operação, anunciada em junho de 2016, era a cláusula de não concorrência no setor eólico marítimo vigente entre o grupo Gamesa e o francês Areva, o que foi resolvido quando esta última cedeu à espanhola suas partes em sua empresa conjunta Adwen.

* AFP