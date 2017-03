Brusque vence Metropolitano no clássico do Vale do Itajaí

Catarinense 2017 22/03/2017 | 22h41

No clássico do Vale do Itajaí, quem se deu melhor foi o Brusque. Jogando diante da sua torcida, a equipe do técnico Pingo venceu o Metropolitano por 3 a 2 no Estádio Augusto Bauer, num duelo que mexeu diretamente com a artilharia do Campeonato Catarinense e testou o coração das duas torcidas.

Com dois gols marcados, Jonatas Belusso, do Brusque, e Sabiá, do Metrô, pularam para oito e dividem a artilharia da competição. O time da casa contou ainda com o atacante Michel Douglas para desequilibrar o confronto e determinar o triunfo.

Na primeira etapa, a partida foi marcada pelo equilíbrio e muitos gols. Dois para cada lado. O Metrô saiu na frente aos 12 minutos de jogo, com Sabiá. O Brusque chegou à igualdade oito minutos depois, com Jonatas Belusso. Os donos da casa conseguiram a virada aos 39, novamente com Belusso. Os visitantes não se deram por vencidos e, aos 46, Sabiá, de novo, deixou tudo igual antes do intervalo.

No segundo tempo, o Brusque voltou melhor. E logo aos 45 segundos Michel Douglas marcou o terceiro gol, que definiu o placar. Com o resultado, o Brusque assume interinamente a liderança do returno, com sete pontos, e deu mais um passo na briga pelo título dessa fase e se classificar para a grande decisão diante do Avaí, campeão do turno.

O Metrô, por sua vez, continua com apenas um ponto na segunda metade do Estadual e segue na zona da degola. A derrota no clássico derrubou a equipe de Blumenau para a lanterna da competição, com nove pontos em 12 partidas.

Os dois times voltam a campo no domingo pela 4ª rodada do returno do Estadual. O Metrô recebe o Joinville no Estádio do Sesi, às 10h, enquanto o Brusque vai ao Sul do Estado enfrentar o Tubarão, às 19h30min,