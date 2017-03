Bruno Alves e Josa desfalcam o Figueirense contra o Joinville

Baixas no Furacão 13/03/2017 | 15h02 Atualizada em

Duas peças titulares do elenco do Figueirense não estarão em campo neste sábado, no duelo com o Joinville, válido pela segunda rodada do returno do Campeonato Catarinense. O zagueiro Bruno Alves e o volante Josa estão suspensos. Bruno levou o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 0 para o Brusque, no último domingo. Na mesma partida, o meio-campo foi advertido com o cartão vermelho.

O elenco alvinegro se reapresenta nesta terça-feira pela manhã e terá a semana inteira para e preparar e buscar uma reação no campeonato.

- Iniciamos mais uma vez perdendo para o Brusque, então temos agora oito decisões, e temos que vencer. É preciso encarar o Joinville e vamos ter que vencer, dentro da nossa casa temos que procurar as nossas vitórias, temos que fora melhorar mias ainda e seguir em busca do nosso objetivo - disse o técnico Márcio Goiano após o confronto.

Figueirense e JEC entram em campo às 16h deste sábado, no Estádio Orlando Scarpelli. O Tricolor do Norte iniciou o returno com uma vitória por 2 a 0 sobre o Almirante Barroso.

