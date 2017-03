Brasil e Paraguai acertam construção de pontes binacionais

Asunción 27/03/2017 | 20h26

Brasil e Paraguai se comprometeram nesta segunda-feira a avançar no projeto de construção de duas pontes internacionais para fortalecer sua relação bilateral, durante uma visita do chanceler Aloysio Nunes à Assunção.

Um mês após assumir o cargo, no lugar de José Serra, o chanceler foi recebido pelo presidente do Paraguai, Horacio Cartes, e por seu ministro das Relações Exteriores, Eladio Loizaga.

Os dois chanceleres firmaram um memorando de entendimento para avançar com dois projetos de pontes internacionais, um sobre o rio Paraná, no leste, e outro sobre o Paraguai, no norte.

"O governo brasileiro está empenhado em fazer ajustes no Orçamento para fortalecer a relação bilateral, que tem entre suas prioridades uma ponte internacional sobre o rio Paraná", disse Loizaga em entrevista coletiva.

Aloysio Nunes destacou que o Brasil "está saindo de uma profunda crise econômica, mas isto não impedirá o crescimento do comércio bilateral".

Os diplomatas também conversaram sobre a hidroelétrica de Itaipú, a mais potente do mundo, que os dois países compartilham sobre o rio Paraná, que Nunes qualificou como o "maior símbolo da capacidade de entendimento" entre as duas nações.

O Brasil é o principal parceiro comercial do Paraguai e o segundo maior investidor no país, destacou o chanceler brasileiro.

Sobre o Mercosul, Nunes afirmou que "existe vontade para que volte a suas origens de livre comércio e para acordos com outros blocos, como União Europeia e outros países".

