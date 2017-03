Londres 29/03/2017 | 06h02

As principais Bolsas da Europa iniciaram a sessão de quarta-feira em alta, poucas horas antes do governo do Reino Unido notificar oficialmente sua intenção de sair da União Europeia.

O índice FTSE-100 da Bolsa de Londres ganhava 0,40%, o Dax de Frankfurt avançava 0,38% e o CAC-40 de Paris 0,35%.

pn/fp