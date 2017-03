Londres 01/03/2017 | 06h07

As principais Bolsas da Europa abriram em alta nesta terça-feira, aparentemente satisfeitas com o discurso do presidente americano Donald Trump no Congresso.

O índice FTSE-100 da Bolsa de Londres subia 0,47%, o Dax de Frankfurt 0,68% e o CAC 40 de Paris 0,80%.

