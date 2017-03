Tóquio 03/03/2017 | 05h58

A Bolsa de Tóquio encerrou a sessão de sexta-feira em queda de 0,49%, após três dias consecutivos de alta,.

O índice Nikkei perdeu 95,63 pontos, a 19.469,17 unidades.

O destaque do dia foi a Nintendo, com uma alta de 3,65% no dia do lançamento do novo console Switch, com o qual a empresa espera reverter as vendas em baixa e competir com o PlayStation 4 da Sony.

