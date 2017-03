BNDES libera R$ 103 milhões para o Estado para as obras da bacia de evolução de Itajaí

Portos 15/03/2017 | 12h20 Atualizada em

O BNDES liberou os R$ 103 milhões aguardados pelo Governo do Estado para as obras do novo acesso aquaviário dos portos de Itajaí e Navegantes, incluindo a nova bacia de evolução. O atraso na liberação do financiamento obrigou o Estado a usar créditos de outras aplicações bancárias para que a obra não parasse. Com a verba liberada, não haverá impacto ao andamento dos trabalhos.

Sonegação



Balneário Camboriú é uma das últimas cidades do Estado a aderir ao termo de cooperação com o Ministério Público de Santa Catarina para combater a sonegação de impostos. O secretário da Fazenda, Wesley Galvão dos Santos, diz que o acordo vai trazer à luz o quanto a cidade deixa de arrecadar devido à sonegação, o que hoje é uma incógnita.A dívida ativa de Balneário é de R$ 450 milhões. A expectativa é que seria possível arrecadar pelo menos o sobro disso com a caça aos sonegadores.