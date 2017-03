Blumenau e Brusque fazem clássico regional pela Liga Ouro de basquete

Em quadra 14/03/2017 | 10h01

Bruno Lazzaris (com a bola) foi o maior pontuador de Blumenau na vitória de domingo sobre o Santos-AP, com 17 pontos Foto: Sidnei Batista / Divulgação

Há quatro anos o grito de “campeão!” estadual do basquete masculino ecoa ora em Blumenau, ora em Brusque. E ironicamente, os vencedores entoaram o cântico da glória em domínio inimigo. Ou melhor, rival. Em 2014 e 2015, a festa blumenauense ocorreu em Brusque. Em 2013 e ano passado os festejos brusquenses foram celebrados na terra desbravada por Dr. Blumenau.

Na noite dessa terça-feira essa recente rivalidade ganhará mais um capítulo. Dourado, diga-se de passagem. As equipes do Vale se enfrentam às 20h, na Arena Brusque, pela primeira fase da Liga Ouro, a divisão de acesso do basquete nacional.

Os brusquenses acumularam duas derrotas nos dois primeiros compromissos pelo torneio e, em nova partida nos seus domínios, buscam a reabilitação na Liga. Os blumenauenses vão à quadra embalados pelo triunfo de domingo sobre o Santos, do Amapá, na tentativa de embalar na competição.

O técnico de Blumenau, Sérgio Carneiro, o Serjão, considera a partida fundamental para a sequência da equipe no torneio. Em especial por conta da rivalidade regional.

– Vai ser um jogo duro. Eles vêm de duas derrotas, mas na hora que a bola subir, eles são experientes, têm um time rodado, enquanto ainda estamos em formação. Assisti aos vídeos dos dois jogos deles e estamos tratando a partida como uma decisão – comenta o treinador blumenauense.

Para levar a melhor no embate do Vale, Serjão espera que a equipe melhore o aproveitamento ofensivo, em especial nos arremessas da linha de três pontos e nos lances livres, onde o rendimento ficou aquém do esperado no último domingo.

– Ganhamos do campeão da Copa do Brasil, que não é pouca coisa, e agora vamos enfrentar o campeão do Estado. A competição é assim, dura, mas é hora do nosso time crescer. E para isso vencer é fundamental – pondera Serjão.

Outra partida movimenta a Liga nesta terça-feira. Também às 20h, a equipe de Joinville, que estreou com vitória sobre Blumenau, recebe o Santos-AP no Centreventos Cau Hansen, no Norte do Estado.