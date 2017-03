Berlim chora a morte do urso polar Fritz

Berlim 07/03/2017 | 16h06

Berlim chorava nesta terça-feira pelo urso polar Fritz, morto na segunda-feira em um zoológico da capital alemã aos quatro meses de idade, para o desconsolo dos seus muitos fãs.

"O pequeno urso polar Fritz morreu na segunda-feira à noite em consequência de uma hepatite", informou em um comunicado o Tierpark, um dos dois zoológicos de Berlim, onde o animal nasceu em novembro.

"Estamos estupefatos, muito tristes e deprimidos. É incrível a rapidez com que este pequeno urso polar conquistou nossos corações", afirmou o diretor do zoológico, Andreas Knieriem, citado no comunicado.

Fritz nasceu em 3 de novembro neste zoológico do leste de Berlim, e já tinha passado da fase crítica dos três primeiros meses, nos quais as possibilidades de sobrevivência de um urso nascido em cativeiro são muito baixas.

Foi o primeiro urso polar nascido em 22 anos no antigo zoológico de Berlim Oriental.

Na segunda-feira de manhã, estava apático e não desgrudava da sua mãe, Tonja. Foi submetido a exames que detectaram uma hepatite grave, e morreu à noite, por volta das 19h00 GMT (16h de Brasília), segundo o zoológico.

Fritz contava com muitos fãs, que o consideravam seu mascote após a morte de Knut, o urso polar nascido em 2006 no outro zoológico de Berlim, no oeste da cidade, cujas fotos deram a volta ao mundo.

* AFP