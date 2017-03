Ben Affleck diz que terminou tratamento contra alcoolismo

Washington 15/03/2017 | 15h20

O ator e diretor americano Ben Affleck anunciou que terminou recentemente um tratamento contra seu "vício em álcool".

"Acabo de terminar um tratamento para o vício em álcool, algo com o que tive que lidar no passado e que vou continuar enfrentando", publicou o artista, de 44 anos, no Facebook na noite de terça-feira.

Affleck disse que agora quer "viver a vida ao máximo e ser o melhor pai possível".

Confessando que este tratamento foi "o primeiro de muitos passos para uma recuperação", o ator, que alcançou fama com os filmes "Gênio indomável" (1997) e "Armagedom" (1998), ressaltou que queria passar a seus filhos que "não há vergonha em pedir ajuda quando se necessita".

O diretor de "Argo" (2012), que ganhou o Oscar de melhor filme, disse que era "afortunado por contar com o amor da sua família e amigos" e agradeceu à ex-mulher, a atriz Jennifer Garner, por apoiá-lo nesta etapa.

O casal, que tem três filhos, anunciou o divórcio em junho de 2015, depois de 10 anos de casamento.

Após interpretar Batman em 2016 em "Batman vs Superman: A Origem da Justiça", Ben Affleck repetirá o papel no muito aguardado "Liga da Justiça", que estreará nos cinemas em meados de novembro.

Seu irmão mais novo Casey Affleck ganhou, no mês passado, o Oscar de melhor ator por seu papel em "Manchester à beira mar", e prestou uma homenagem a ele ao subir no palco para receber a estatueta: "Te amo, Ben".

* AFP