Bélgica recorda atentados mais violentos de sua história um ano depois

Bruxelas 22/03/2017 | 06h12

Com um minuto de silêncio no aeroporto de Bruxelas, a Bélgica iniciou nesta quarta-feira as cerimônias de homenagem às 32 vítimas dos atentados de 22 de março de 2016, ao mesmo tempo que os investigadores ainda tentam determinar quem deu a ordem para o ataque.

Uma funcionária leu os nomes das 16 pessoas que morreram no aeroporto de Bruxelas-Zaventem, quando Ibrahim El-Bakraoui e Najim Laaachraoui detonaram explosivos às 7H58 (4H58 de Brasília) de 22 de março do ano passado.

O rei Philippe depositou uma coroa de flores em nome de toda a nação em um monumento construído na área de desembarque do aeroporto, local das explosões.

A cerimônia curta, de apenas 30 minutos, também teve uma apresentação musical de Eddy Van Calster, marido de uma funcionária do aeroporto, Fabienne, que morreu no atentado.

As cerimônias oficiais prosseguiram na estação de metrô de Maalbekk, onde às 09H11 (5H11 de Brasília) do fatídico dia Khalid El-Bakraoui, irmão de Ibrahim, detonou uma carga explosiva em um vagão.

Ao invés de um minuto de silêncio, os condutores e controladores do tráfego organizariam um "minuto de barulho" para demonstrar que "não esquecem, mas que permanecem de pé contra o ódio e o terror", anunciou a companhia de transporte público STIB. Os passageiros foram convidados a participar com aplausos.

O rei Philippe e a rainha Mathilde viajaram de trem do aeroporto até a estação Maalbeek para inaugurar uma escultura que fica próxima da sede da Comissão Europeia.

