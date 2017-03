Bebê é agredido a pauladas na zona rural de Joinville

Violência 19/03/2017 | 15h03

Uma criança de um ano e oito meses ficou gravemente ferida após ser ferida por golpes de madeira na tarde de sábado, 18 de março, no bairro Rio Bonito, na zona rural de. A agressão teria ocorrido durante uma briga iniciada pelo proprietário de uma quitinete que, após exigir a saída dos inquilinos, utilizou um pedaço de madeira para intimidar.Segundo informações prévias, ele teria atingido a criança, que estava no colo da mãe, e também um homem. O adulto foi encaminhado para o Hospital Bethesda, em Pirabeiraba. O bebê está internado na UTI do Hospital Infantil e seu caso inspira cuidados. O suspeito do crime ainda estava foragido até as 15 horas de domingo.Este é o segundo caso envolvendo agressão a criança menor de três anos nesta semana em Joinville.