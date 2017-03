Bebê de dois meses morre após agressões no Oeste de SC

Violência 26/03/2017 | 11h38 Atualizada em

Um bebê de dois meses morreu após sofrer várias agressões na madrugada deste domingo em Capinzal, no Oeste de Santa Catarina. Conforme a Polícia Militar, o pai do menino, de 21 anos, foi preso em flagrante, suspeito do crime. As informações são G1 Santa Catarina.

Segundo a PM, uma médica do hospital da cidade acionou a corporação e informou que um bebê morto com sinais de diversas agressões pelo corpo havia dado entrada no hospital do município.

De acordo com os policiais, os avós buscaram ajuda da emergência hospitalar para salvar a criança, mas não houve tempo. A mãe do bebê, de 22 anos, informou à guarnição que acordou no meio da noite, percebeu que o menino estava ferido e foi à casa dos pais dela para pedir socorro.

Ainda conforme a PM, o pai do bebê tem ao menos 30 registros policiais, por violência doméstica, posse de drogas, perturbação e roubo, entre outros crimes. O jovem foi encaminhado à delegacia de polícia onde permanece preso.

A polícia investigará se houve abuso sexual da criança e se a mãe foi conivente com as agressões, informou a PM. O corpo do menino foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Joaçaba, também no Oeste do estado.

