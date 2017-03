Basquete de Blumenau estreia com derrota na Liga Ouro

Nas cesta 07/03/2017 | 22h41

A Vila Germânica não existia. A Proeb era o palco dos eventos em Blumenau. O Metropolitano ainda não havia sido fundado. O torcedor brasileiro mantinha preso na garganta o grito de pentacampeão mundial de futebol. George W. Bush era o presidente dos Estados Unidos. O mundo tentava entender o ataque terrorista às torres gêmeas do World Trade Center e a lenda Michael Jordan ainda desfilava seu talento pelas quadras da NBA, a liga norte-americana de basquete. Blumenau e o mundo eram bem diferentes em 2001, ano da última vez que uma equipe masculina blumenauense disputou uma competição nacional da bola laranja.

::: Veja mais notícias do basquete

Esse jejum acabou ontem. Mas não teve um final feliz. A rapaziada da Apab/Blumenau estreou nesta terça-feira na Liga Ouro, a divisão de acesso do basquete brasileiro. Em um jogo marcado pelo equilíbrio, o time comandado por Sérgio Carneiro, o Serjão, foi superado pelo eterno rival Joinville, por 77 a 75, no Ginásio Sebastião Cruz, o Galegão. Destaque para a atuação de Gabriel, de Blumenau, cestinha do jogo, com 21 pontos.

::: Veja mais notícias de esporte

As equipes voltam à quadra no próximo dia 23, quando se enfrentam novamente no Galegão, no segundo jogo válido pela primeira rodada. Ainda nesta terça-feira Brusque e Contagem-MG se enfrentaram na Arena Brusque. Os donos da casa foram superados por 66 a 55. Brusquenses e mineiros duelam novamente na quinta-feira, às 20h, na Arena Brusque.