Bares do calçadão de Balneário Camboriú terão que fechar até meia-noite

Limite 01/03/2017 | 15h34

Foto: Lucas Correia / Agencia RBS

Terminado o Carnaval, os bares e restaurantes do calçadão da Avenida Central, em Balneário Camboriú, só poderão funcionar até meia-noite. O limite foi definido em uma portaria emitida pela Delegacia Regional da Polícia Civil, como parte de uma série de iniciativas para regrar a ocupação do calçadão.



A portaria já deveria estar valendo antes, mas os comerciantes reclamaram e o delegado regional David Tarcísio Queiroz de Souza decidiu adiar a vigência das novas regras até 28 de fevereiro, para que os donos dos comércios não se sentissem prejudicados durante o feriadão.



Além dos estabelecimentos que ficam na área do calçadão, os dois quiosques da praia que ficam mais próximos da Avenida Central terão a mesma limitação de horário. O delegado diz que entende que a medida possa ser considerada desigual em relação a outros pontos de bares e restaurantes na cidade, mas as novas regras levaram em conta que a situação do calçadão é mais delicada, com interferência judicial pela falta de regramento, inclusive.



Na avaliação do delegado, mesas e cadeiras na calçada, movimento intenso e a eventual entrada de veículos de moradores dos prédios que ficam no calçadão são a receita para uma confusão semelhante à que ocorreu no pré-Carnaval de Balneário, que terminou com veículos depredados e pelo menos uma pessoa ferida.



A Polícia Civil não descarta a revisão de regras para outros pontos da cidade.