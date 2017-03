Banco suíço UBS convocado ante tribunal francês por suposta fraude fiscal

Paris 20/03/2017 | 08h18

O banco suíço UBS, peso pesado mundial da gestão de fortunas, foi convocado ante a justiça francesa por ter implementado supostamente um extenso sistema de fraude fiscal na França nos anos 2000, informaram nesta segunda-feira à AFP diferentes fontes.

Juízes de instrução franceses solicitaram no dia 17 de março que o grupo UBS AG seja julgado por "captação bancária ilegal" de clientes e por "lavagem agravada de fraude fiscal", e sua filial francesa por "cumplicidade", indicaram estas fontes.

Uma fonte judicial confirmou a convocação do grupo suíço ante a justiça.

Um porta-voz do UBS, contactado pela AFP, rebateu "as alegações e as classificações jurídicas" designadas neste caso. O banco terá "a possibilidade de responder ante um tribunal as acusações (...) e espera poder se beneficiar de um processo justo", disse.

Os juízes pediram que sejam convocados ante um tribunal cinco responsáveis de alto escalão do banco na França e na Suíça, entre eles Raoul Weil, ex-número três do UBS AG.

Suspeita-se que o grupo bancário suíço tenha captado ilegalmente entre 2004 e 2012 uma rica clientela para convencê-la a abrir contas não declaradas na Suíça.

Para esconder os movimentos de capitais ilícitos entre os dois países, o grupo suíço teria implementado uma dupla contabilidade.

* AFP