Avaí vence o Tubarão de virada e segue vivo na busca do título do segundo turno do Catarinense 

O Avaí fez coisa na noite desta quarta-feira, na Ressacada. Depois de um primeiro tempo muito abaixo do que vinha jogando no Campeonato Catarinense, o time campeão do turno se recuperou, virou a partida e venceu o Tubarão por 3 a 2. Foi um jogo de pura emoção porque o Leão da Ilha saiu perdendo por 2 a 0 e teve que buscar a partida na raça, já que o Peixe não se mostrou nenhum pouco abalado após ter sido goleado por 7 a 0 pela Chapecoense na última rodada do Estadual.

Os gols do Leão foram marcados por Lucas Costa, contra, Marquinhos e Denilson, o Denilshow, que segue como artilheiro do time na competição. Com o resultado, o Avaí chegou aos seis pontos na tabela de classificação e voltou a ficar muito vivo na briga pela disputa do título do returno.

Peixe surpreende no primeiro tempo

O Leão até foi melhor nos 10 minutos iniciais da partida na Ressacada. Tinha mais posse de bola, mas sem conseguir chegar com perigo ao gol. Mas, a superioridade inicial ficou por isso mesmo. Rafael Ratão chamou a responsabilidade e marcou duas vezes, aos 13 e aos 15 minutos.

O Avaí sentiu os tentos sofridos e só conseguiu levar perigo ao adversário com dois chute parecidos, de Caio César e Denilson. As duas bolas rasparam no travessão do Peixe, mas não entraram.

Nos acréscimos, um respiro para os avaianos. Capa disparou pela esquerda e chutou cruzado. A bola desviou no zagueiro Lucas Costa e entrou: gol contra.

A conversa no vestiário deve ter sido boa porque o Avaí voltou com outra disposição para a segunda etapa. Em três minutos chegou com muito pergio em duas oportunidades, com Denilson e depois com Junior Dutra.

O Leão tentou, lutou e conseguiu chegar ao gol de empate com o capitão Marquinhos. O Galego se aproveitou de um ótimo cruzamento, subiu e marcou um belo gol de cabeça, aos 34 minutos da segunda etapa.

A virada veio aos 39 com Denilson, o artilheiro do Leão na competição. O atacante pegou sobra na entrada da área, chutou rasteiro e saiu para o abraço.

- A gente batalhou, correu, jogamos o segundo tempo do jeito do Avaí, mas não podemos correr esses riscos, mas temos que valorizar essa vitória - disse Marquinhos após a partida.

Ficha técnica

Avaí (3)

Kozlinski, Gustavo Santos (Vinicius Pacheco), Betão, Alemão, Capa; Renato (Lucas Otávio), Caio Cesar, Marquinhos, Júnior Dutra; Denílson, Lourenço (Gustavo)

Técnico: Claudinei Oliveira

Tubarão (2)

Luiz Carlos; Gerson, Lucas Costa, Paulo Vinícius, Daniel Costa; Rafael Ratão (Valdo Bacabal), Marcos Vinicius, Liel, Lucas Crispim (Ricardo Conceição); Guilherme Andrade (Paulinho) e Weriton

Técnico: Waguinho Dias

Gols: Rafael Ratão, aos 13 e aos 15 minutos do 1º tempo (T); Lucas Costa (contra), aos 46 minutos do 1º tempo (A); Marquinhos, aos 34 minutos do 2º tempo (A), Denilson, aos 39 do segundo tempo (A)

Cartões amarelos: Caio César, Betão, Junior Dutra (A); Paulo Vinicius, Gerson, Liel (T)

Arbitragem: Edson da Silva, auxiliado por Clair Dapper e Ismael Rodrigo de Moura

Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis

Público: 3.493

Renda: R$ 54.227

