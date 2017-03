Avaí terá equipe alternativa contra o Inter de Lages pelo Catarinense

Misto 02/03/2017 | 18h33 Atualizada em

De olho no próximo compromisso pelo Campeonato Catarinense, os jogadores do Avaí voltaram aos treinos na tarde desta quinta-feira, em Florianópolis. Após a eliminação na Copa do Brasil (derrota nos pênaltis para o Luverdense), os atletas que atuaram como titulares fizeram um trabalho regenerativo, enquanto os reservas treinaram normalmente. O desafio deste domingo é contra o Inter de Lages, às 18h30min, na Ressacada. Com o título conquistado de forma antecipada, o técnico Claudinei Oliveira deve mandar a campo uma equipe alternativa.

Com o calendário apertado, os jogadores que mais atuaram desde o início da temporada devem ser poupados. Surgindo, assim, uma oportunidade para os reservas mostrarem o seu trabalho para o comandante azurra. O zagueiro Gustavo é um que pode entrar em campo como titular.

- Eu vejo que a cada treino temos que sempre fazer o melhor. Só 11 são escalados e três na substituição, então todos jogadores têm que encarar a profissão fazendo cada dia o seu melhor. Oportunidade de ouro, como se fosse uma final de campeonato. Tem que honrar a camisa e mostrar para torcedor, comissão que tem competência - disse o atleta.

Gustavo foi anunciado pelo Leão da Ilha em dezembro do ano passado. No início da temporada se machucou e voltou a entrar em campo na vitória do Avaí sobre o Almirante Barroso, partida que garantiu a Taça Atlético Nacional de Medellín ao grupo azurra.

- Eu tinha feito toda a pré-temporada, infelizmente tive um problema na perna esquerda, um cisto e me recuperei. Por isso esses jogos são importantes para a sequência do campeonato - completou.

Respiro para quatro atletas

Na entrevista após a partida com o Luverdense, o técnico Claudinei Oliveira foi muito claro ao dizer que algumas peças serão preservadas contra o Colorado catarinense. Pelo desgaste e volume de jogos, quatro jogadores estão no topo da lista dos que mais entraram em campo pelo Leão este ano: Kozlinski, Alemão, Betão e Romulo atuaram em todas as partidas do Avaí no Campeonato Estadual. Nomes como Gustavo, Maurício, João Paulo, Douglas, Marcelinho, Salazar e Santarém ganham força como possíveis candidatos à titularidade.

Curiosidade

2.837 é o número aproximado de minutos em que os quatro atletas estiveram em campo pelo Avaí neste Estadual.

