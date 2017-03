Avaí fica no empate com o Inter de Lages, mas faz a festa com a taça do turno do Catarinense na Ressacada

Primeiro turno 05/03/2017 | 20h24 Atualizada em

O Avaí já era campeão do turno do Campeonato Catarinense antes de entrar em campo. Mesmo assim, queria fazer bonito. Com um time de reservas, empatou por 1 a 1 com o Inter de Lages, neste domingo, na Ressacada. A torcida queria mesmo era ver a vitória para a festa ficar completa, mas o resultado manteve a invencibilidade da equipe na competição. O grupo comandado por Claudinei Oliveira fechou o turno de forma quase impecável: seis vitórias e três empates.

Com o time desgastado após a exigente primeira metade da competição, Claudinei aproveitou a oportunidade para dar chance e ritmo de jogo aos atletas que pouco têm atuado até agora. Assim, mandou a campo um time completamente diferente.

O Leão Baio aproveitou a falta de entrosamento da equipe azurra para assustar no início do jogo. No primeiro lance da partida, Marcos Paraná bateu de longe, fazendo a bola passar perto do ângulo. Pouco depois, Enercino chutou no cantinho e Douglas Friedrich se esticou para evitar.

Passada a pressão inicial, o Leão conseguiu contar o ímpeto do Colorado, colocou a bola no chão e passou a ditar o ritmo do jogo. O capricho que faltou para os jogadores do Inter de Lages não faltou para Vinícius Pacheco, que, aos 46 minutos, abriu o placar com um chute colocado: 1 a 0 para o Avaí.

Na segunda etapa, o Avaí continuou em cima em busca de mais um gol para sacramentar a vitória. Mas foi o Inter que teve a chance de deixar tudo igual. Aos 28, Luizinho foi derrubado dentro da área por Maurício: pênalti. Na cobrança, no entanto, Enercino pegou muito embaixo da bola, mandando ela longe do gol. Mas os visitantes não baixaram a cabeça. Aos 43, após bola cruzada na área, Renato Camilo deixou tudo igual de cabeça.

Com o título do turno, o Avaí já garante presença na grande decisão do Campeonato Catarinense. Se o Leão vencer o returno, confirma a conquista do Estadual sem a necessidade de uma final. A estreia na segunda metade da competição é no próximo domingo, às 18h30min, quando recebe o Criciúma. O Inter de lages recebe a Chapecoense, no sábado, às 16h.

