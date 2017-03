Avaí e Criciúma fazem o clássico da rodada do returno do Catarinense

Jogão 12/03/2017 | 07h15 Atualizada em

O desafio do Avaí no returno do Campeonato Catarinense é continuar soberano. O mesmo time vencer o turno e o returno não acontece desde 2012, quando o Figueirense obteve o feito. No entanto, como o regulamento era diferente naquele ano, o Alvinegro foi para a final contra a equipe azurra, que acabou se consagrando campeã. Desta vez, se os comandados de Claudinei Oliveira faturarem o returno serão considerados campeões sem a necessidade de jogar as duas partidas decisivas.

- Começamos do zero agora. Todos têm chance. O Criciúma é uma equipe muito boa. Nosso jogo contra eles foi muito difícil vencemos, mas foi difícil. É uma grande equipe, estão buscando o seu caminho - disse o técnico do Leão.

Para se manter no topo, o time precisa continuar apostando em sua solidez defensiva. No primeiro turno, levou apenas três gols em nove partidas, terminando invicto, com seis vitórias e três empates. O ataque também não deixou a desejar: balançou as redes 14 vezes.

Mas para que a confiança não se transforme em ansiedade, é bom o time ter cuidado. No ano passado, a Chapecoense também nadou de braçadas no turno e viu o Joinville voar no returno e quase faturar o título. O time precisará também saber lidar com os desgastes dos jogadores com a maratona de jogos.

Tigre vai mostrar as garras

Em determinado momento do turno, o Tigre chegou a mostrar as garras e foi considerado o time que poderia fazer frente ao Leão. Ficou na promessa. Por priorizar a disputa da Copa do Brasil, e também sufocado com a agenda de jogos envolvendo a Primeira Liga, o Criciúma terminou apenas na quarta colocação.

Agora, no returno, não há margem para erro. Tentando chegar a uma decisão, o que não acontece desde 2013, a equipe vai com tudo.

O primeiro jogo é justamente contra o Avaí, adversário que venceu o jogo no Estádio Heriberto Hülse. Pensando em dar o troco na Ressacada, às 18h30min deste domingo, o técnico Deivid já avisou que não poupará os seus principais atletas.

FICHA TÉCNICA

Avaí

Maurício Kozlinski; Gustavo Santos, Alemão, Betão e Capa; Renato (Ferdinando), Caio César e Marquinhos; Romulo, Denilson e Júnior Dutra. Técnico: Claudinei Oliveira

Criciúma

Edson; Diogo Mateus, Raphael Silva, Diego Giaretta e Marlon; Barreto, Douglas Moreira e Alex Maranhão; Caio Rangel, Adalgiso Pitbull e Andrew.

Técnico: Raphael Bahia

Arbitragem: Sandro Meira Ricci, auxiliado por Neuza Ines Bach e Carlos Berkembrock

Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis

Leia mais:

Com quatro atletas em fase de recuperação, Avaí começa o returno do Catarinense desfalcado

Zagueiro quer time focado no returno: "Tentar matar para não ter decisão"

Lateral do Avaí espera duelo difícil contra o Criciúma: "Adversário qualificado"

"É o melhor momento da minha carreira", afirma técnico do Avaí

Confira a tabela de jogos do Catarinense

Leia outras notícias do Avaí