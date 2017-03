Avaí duela com o Tubarão de olho na liderança do returno do Catarinense

Na Ressacada 22/03/2017 | 07h32 Atualizada em

Depois da goleada sobre o Metropolitano na última rodada, o Avaí quer passar pelo Tubarão nesta quarta-feira, às 19h30min, na Ressacada para, quem sabe, chegar à liderança do returno do Catarinense e esquentar ainda mais a briga pelo título da segunda etapa da competição. Se vencer, o Leão chega aos mesmos seis pontos do JEC e pode até dormir na primeira posição dependendo, claro, dos outros resultados da rodada, já que Chapecoense e Brusque também entram em campo nesta noite e têm chances de chegar ao topo. O jogo entre Joinville e Criciúma só só ocorre nesta quinta-feira.

Para esta partida, o técnico Claudinei Oliveira promete mandar a campo o mesmo time que venceu o Metrô por 4 a 1 no domingo. Mas a ordem para a equipe é não subestimar o adversário, apesar do grande tropeço em Chapecó.

– No jogo do turno, eles mostraram um time qualificado. Teve o tropeço com a Chapecoense, mas é normal no futebol. Eles lamentaram a derrota e vão tentar arrancar pelo menos um ponto. Quando você perde de um placar tão elástico, você não vê a hora de jogar de novo e poder apagar tudo isso – analisou o zagueiro Betão.

O elenco Tubarão fez o último treino antes da partida já em Florianópolis. O técnico Waguinho Dias comandou o treino na tarde de terça-feira, no Colégio Catarinense. Para o duelo na Ressacada, o comandante do Peixe ainda não conta com Rentería, suspenso, e Everton Jr., lesionado. O lateral Vitão e o zagueiro Gerson, que se machucaram no último jogo seguem como dúvida. Já o volante Liel e o zagueiro Ismael voltam a ficar à disposição.

- Temos mais uma partida importante pela frente. O futebol te proporciona buscar a recuperação em poucos dias. Vamos atrás de um bom resultado na Ressacada - destaca o treinador.

Ficha técnica

Avaí

Kozlinski, Gustavo Santos, Betão, Alemão, Capa; Renato, Caio Cesar, Marquinhos, Júnior Dutra; Denílson, Lourenço

Técnico: Claudinei Oliveira

Tubarão

Luiz Carlos, Vitão (Ricardo Conceição), Gerson (Arilton), Lucas Costa, Marcos Vinícius, Guilherme Andrade, Paulo Vinícius, Daniel Costa, Rafael Ratão, Valdo Bacabal e Marcos Paulo (Lucas Crispim).

Técnico: Waguinho Dias

Arbitragem: Edson da Silva, auxiliado por Clair Dapper e Ismael Rodrigo de Moura

Horário: 19h30min

Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis

