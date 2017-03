Aulas são suspensas em escola municipal após temporal em Blumenau

Chuva 25/03/2017 | 14h45

As aulas da Escola Básica Municipal (EBM) Norma Digna Huber, localizada na Escola Agrícola, em Blumenau, foram suspensas após temporal que atingiu a unidade de ensino na sexta-feira à noite. Segundo a secretaria de Educação de Blumenau a unidade ficou destelhada e várias salas foram alagadas.



Uma empresa já trabalha no recolhimento dos entulhos e na recuperação do telhado, mas a rede elétrica permanece desligada. Após os reparos, uma nova avaliação será feita para determinar o retorno das aulas no local. A escola atende a 274 alunos de primeiro ao nono ano.