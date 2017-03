Atletas de Joinville compõem time brasileiro no Parapan-Americano de Jovens em São Paulo

Futuro paralímpico 20/03/2017 | 14h25 Atualizada em

Samuel (E) e João Padilha (D) são atletas da base do CEPE/Raposas do Sul

Dois atletas de Joinville representam Santa Catarina no time de basquete em cadeira de rodas no Parapan-Americano de Jovens de 2017, que inicia nesta segunda-feira e se estende até o fim da semana. Os dois jovens já embarcaram para São Paulo, onde se reúnem com o restante da delegação.

Samuel Silva e João Padilha são atletas da base do Centro Esportivo para Pessoas Especiais (Cepe) de Joinville. Eles se destacaram na modalidade no ano passado e, por isso, receberam o convite para integrar a equipe nacional.

— Os atletas foram observados em treinamento após o Campeonato Brasileiro em 2016 para compor a seleção brasileira de Jovens de basquetebol em cadeira de rodas e aproveitaram a oportunidade — explica Aninha Teixeira, técnica do CEPE/Raposas do Sul.

A competição reúne as equipes do Brasil, Venezuela, Colômbia e Argentina. O evento é organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e acontece no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro.

O evento conta com cerca de mil atletas, com idades que variam dos 13 aos 31 anos, de 20 países. Além do basquete em cadeiras de rodas, outras 11 modalidades estão no programa: atletismo, bocha, futebol de 5, futebol de 7, goalball, judô, halterofilismo, vôlei sentado, natação, tênis de mesa e tênis em cadeira de rodas.

