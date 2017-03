Ativistas protestam contra projeto da Total no Brasil

Paris 27/03/2017 | 06h08

Ativistas do Greenpeace derramaram 3.000 litros de melaço nesta segunda-feira diante da sede da Total em Paris para protestar contra um projeto de exploração de petróleo na região da foz do rio Amazonas, no Brasil.

"Total, ameaça oficial aos corais do Amazonas", "Salvemos os recifes do Amazonas", afirmavam os cartazes dos 15 ativistas, que derramaram o líquido em uma área de 400 metros quadrados.

"É uma ação simbólica, vamos simular uma maré negra como se fosse uma mensagem de devolução ao remetente. Queremos enviar uma mensagem forte", afirmou à AFP um dos ativistas.

Vinte policiais chegaram ao local pouco depois do protesto.

O projeto de exploração de petróleo tem previsão de início em 2017, depois que a Total conseguir as licenças ambientais necessárias do governo brasileiro, afirmou o Greenpeace.

Para a ONG, o projeto coloca em perigo um recife coral descoberto em 2016.

