Atentados contra delegacia e serviço de inteligência deixam feridos no Afeganistão

Diversas pessoas ficaram feridas, nesta quarta-feira, em dois atentados contra a polícia e um centro de inteligência em Cabul. Conforme o Ministério do Interior do Afeganistão, os ataques foram reivindicados pelos talibãs.



O primeiro atentado foi lançado com um carro-bomba e o segundo, cinco minutos depois, foi provocado por um suicida, acrescentou o porta-voz do governo afegão, Najibullah Danish.

O primeiro ataque, mais violento, ocorreu no oeste de Cabul em uma delegacia de polícia. Depois da explosão do carro-bomba, um tiroteio foi registrado. De acordo com Danish, não é possível afirmar que o ataque tenha sido "complexo", com a entrada de criminosos na delegacia. Outra fonte dos serviços de segurança disse que um homem armado conseguiu entrar no edifício.

— O segundo ataque foi lançado cinco minutos depois do primeiro, às 12h35min locais (5h05min de Brasília), por um suicida a pé contra um centro dos serviços de inteligência (NDS) no sudeste da cidade — acrescentou o porta-voz.

Um criminoso foi morto quanto tentava entrar no edifício da NDS.

O porta-voz dos talibãs, Zabibullah Mujahid, reivindicou os atentados em uma mensagem divulgada pelo Twitter. Os dois ataques "começaram contra a delegacia PD6 e um importante centro de inteligência em Cabul", afirmou o Mujahid.