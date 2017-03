Atentado com carro-bomba mata 22 em mercado do Paquistão

Perto de uma mesquita xiita 31/03/2017 | 08h10 Atualizada em

Pelo menos 22 pessoas morreram e 57 ficaram feridas em um atentado com carro-bomba, nesta sexta-feira, em um mercado de Parachinar, no noroeste do Paquistão. Entre as vítimas, estão mulheres e crianças.

O ataque ocorreu perto de uma mesquita xiita da cidade paquistanesa, capital de Kurram — um dos sete distritos tribais semiautônomos do Paquistão regidos por leis e costumes locais.

— Foi um carro-bomba: estava estacionado no mercado, mas neste momento não está claro se trata-se de um ataque suicida — disse um funcionário do governo local, Shahid Ali Khan.



Kurram já foi palco de confrontos entre muçulmanos sunitas e xiitas. O último grupo representa cerca de 20% dos 200 milhões de habitantes do Paquistão. No entanto, as milícias armadas sunitas consideram os xiitas hereges e os ataques contra eles são comuns na região.

Uma facção dos talibãs paquistaneses (TTP), o Jamaat-ul-Ahrar (JOH), assumiu a responsabilidade pela ação em uma mensagem enviada à AFP.

Em janeiro, 24 pessoas morreram em um ataque a bomba em outro mercado de Parachinar e em fevereiro outra onda de violência deixou 130 mortos em todo o país.

Os ataques, reivindicados em sua maioria pelo grupo extremista Estado Islâmico ou pelos talibãs paquistaneses, minaram o otimismo sobre a possibilidade de colocar fim à guerra que atinge há mais de uma década e meia o país.

*AFP