Atari é relançado no Brasil em formato retrô, com 101 jogos clássicos e custando R$ 499 

O Atari Flashback 7, videogame retrô baseado no histórico Atari 2600, foi lançado oficialmente no Brasil nesta quarta-feira. Com visual clássico, que lembra o console sucesso no final da década de 1970 e início de 1980, o lançamento da Tec Toy tem 101 jogos da época na memória e não aceita cartuchos.

Em pré-venda no site da empresa e em lojas virtuais, o console chega ao Brasil custando R$ 499 – nos Estados Unidos, o mesmo produto custa cerca de US$ 40 (o equivalente a mais ou menos R$ 125).

Entre os 101 jogos que já vem na memória do videogame, estão clássicos como Frogger e Space Invaders – na internet, fãs do console chiaram com a ausência de clássicos como Enduro e River Raid. O produto vem também com dois controles com fio iguais aos do videogame original, de 1977 – no Brasil, o videogame chegou só em 1983. O design do videogame, com estrutura na cor preta e detalhes que imitam madeira, também remete à época.

