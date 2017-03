Ataque da coalizão contra centro de deslocados mata 33 civis na Síria

Beirute 22/03/2017 | 06h09

Ao menos 33 civis morreram na Síria em um bombardeio aéreo da coalizão antijihadista sob comando americano contra uma escola usada como centro para deslocados, informou nesta quarta-feira a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

De acordo com o OSDH, o ataque aconteceu na terça-feira ao sul de Al-Mansura, uma cidade controlada pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI) na província de Raqa.

"Confirmamos que 33 pessoas morreram. Eram deslocados de Raqa, Aleppo e Homs", afirmou o diretor da ONG, Rami Abdel Rahman.

"Ainda estão retirando corpos dos escombros. Apenas duas pessoas foram resgatadas com vida", completou.

O OSDH, que tem sede no Reino Unido mas conta com uma ampla rede de fontes na Síria, atribuiu a autoria do ataque, explicou, pelo tipo de avião utilizado, sua localização e munição empregada.

"Raqa is Being Slaughtered Silently", um grupo ativista que divulga informações a partir de Raqa, também informou sobre o bombardeio.

"A escola atacada abrigava quase 50 famílias de deslocados", afirmou o grupo.

Raqa é um reduto do grupo Estado Islâmico, que controla boa parte da província de mesmo nome.

As Forças Democráticas Sírias (FDS), uma aliança árabe-curda apoiada pela coalizão internacional, executam uma ofensiva para tentar reconquistar Raqa.

A coalizão internacional, que também ataca os extremistas no Iraque, admitiu no início de março que provocou a morte de pelo menos 220 civis desde 2014 nos dois países. Alguns especialistas afirmam que o número é muito maior.

* AFP