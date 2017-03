Ataque aéreo mata encarregado de propaganda do EI no Iraque

Washington 30/03/2017 | 23h12

A coalizão liderada pelos Estados Unidos que combate o grupo Estado Islâmico (EI) anunciou nesta quinta-feira ter liquidado o chefe de propaganda do EI no Iraque, em um ataque aéreo contra o povoado de Al-Qaim, no oeste iraquiano.

Ibrahim Al-Ansari era um "importante dirigente do EI", informou o coronel Joseph Scrocca, porta-voz da coalizão.

O jihadista era um líder nos esforços de propaganda para recrutar combatentes estrangeiros e fomentar "ataques terroristas" contra países ocidentais, disse Scrocca à imprensa.

O ataque ocorreu no dia 25 de março.

O bombardeio, que matou outros quatro jihadistas do EI, acabou com a equipe de operações multimídia, declarou outro responsável do departamento americano de defesa, que pediu para não ser identificado.

Os esforços de propaganda do grupo incluíam a "lavagem cerebral de jovens para perpetuar os métodos brutais do EI", acrescentou o responsável.

O povoado de Al-Qaim está situado no Vale do Eufrates, na fronteira com a Síria.

De acordo com o Pentágono, o Vale do Eufrates deve se tornar o último reduto do Estado Islâmico após a queda dos bastiões de Mossul, no Iraque, e Raqa, na Síria.

