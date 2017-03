Ataque a caixa eletrônico em Fraiburgo é o terceiro em cidades do interior de SC em 2017

Criminalidade 30/03/2017 | 13h52 Atualizada em

As ocorrências de explosão em bancos, que eram para ser exceção entre os delitos, têm se tornado rotina em Santa Catarina. Nesta madrugada em Fraiburgo, no Meio-Oeste catarinense, moradores foram acordados por uma quadrilha que, para levar dinheiro de caixas eletrônicos, disparou tiros de fuzil e explodiu a agência bancária da cidade. Este é o terceiro ataque a banco ocorrido no Estado desde o início do ano. Os alvos são, via de regra, cidades pequenas, com, no máximo, 35 mil habitantes.

No começo do mês, também no interior do Estado, bandidos usaram dinamite para assaltar duas agências em Salto Veloso. Segundo a Polícia Civil, o crimes pode ter relação com o ataque em Fraiburgo. A outra ocorrência de 2017 aconteceu em Monte Castelo, no Planalto Norte, no último dia 16. Por volta das 3h, homens armados invadiram uma agência e levaram dinheiro de um caixa eletrônico.

Para tentar coibir a prática, a Polícia Civil desencadeou na quarta-feira a Operação Novo Cangaço na Serra catarinense. Na ação, sete pessoas foram presas suspeitas de envolvimento nesse tipo de crime. Mesmo assim, as tentativas de ataques às agências e caixas eletrônicos são constantes. Em Blumenau, no Vale do Itajaí, homens tentaram arrombar um caixa eletrônico no início da manhã do 19 de fevereiro. Na ocasião, apesar de não terem levado nenhuma quantia em dinheiro, o equipamento foi danificado.

