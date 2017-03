Atacante Bill é punido no TDJ e pega quatro jogos de suspensão

Catarinense 28/03/2017 | 21h22 Atualizada em

O atacante Bill foi punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva nesta terça-feira com quatro jogos de suspensão, por causa da expulsão no confronto do Figueirense diante do Joinville, pela segunda rodada do returno do Campeonato Catarinense. O atleta pegou gancho mínimo, já que a pena poderia chegar a 21 partidas.

Bill foi enquadrado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (Cbdj) - praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente.



Caso os advogados do Figueirense consigam o efeito suspensivo nesta quarta-feira, Bill fica à disposição para ser titular na partida contra o Criciúma, às 19h30min, no Heriberto Hülse. Caso contrário, Ermel pode ser a escolha do técnico Márcio Goiano para a posição.

***Com informações do repórter Kadu Reis, da CBN Diário

Saiba mais:

Dudu desfalca o Figueirense contra o Criciúma pelo Catarinense

Perto de renovar contrato, Ferrugem diz: "Quero fazer história no Figueirense"

Acesse a tabela do Catarinense

Leia mais sobre o Figueirense