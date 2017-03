Assista ao primeiro episódio da premiada websérie catarinense "Super"

feminismo 20/03/2017 | 16h53 Atualizada em

Premiada em dezembro no Rio WebFest, festival dedicado à premiação de webséries e novas mídias, a micro-websérie feminista SUPER, produzida por Maria Fernanda Bin, Carol Mariga, Lara Koer e Viviane Mayumi como trabalho de conclusão do curso de cinema da Universidade Federal de Santa Catarina, estreou nesta segunda-feira. O primeiro episódio já está disponível no Youtube e os demais serão publicados sempre às segundas e quartas-feiras, às 10h.

Assista:

Com sete episódios de cerca de dois minutos cada, a websérie traz a história de jovens mulheres que descobrem ter poderes e que não estão sozinhas. Cada personagem pode fazer algo extraordinário. A Super (Giulia Pamina), por exemplo, acorda um dia e descobre que pode se teletransportar. Renata, Olivia e Cláudia, vividas por Tha Alvez, Bubah Machado e Bárbara Martins, podem ler mentes, ficar invisível e adquirir uma superforça. Entre os temas abordados estão homossexualidade, assédio e empoderamento de mulheres.



Cerca de 80% da equipe era de mulheres – a ideia é que fosse totalmente composta por elas, mas como a websérie foi produzida de forma independente as produtoras tiveram que contar com a ajuda de voluntários, alguns deles homens.



A websérie foi apresentada como o trabalho de conclusão de curso de Maria Fernanda, Carol e de Lara. No Rio WebFest, SUPER concorreu em duas categorias: Melhor Atriz e Melhor Roteiro de Ação, Ficção, Suspense ou Terror. A atriz Giulia Pamina levou o prêmio para casa.



