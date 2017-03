Gaza 21/03/2017 | 23h02

Um palestino morreu na madrugada desta quarta-feira atingido por um disparo da artilharia israelense contra a Faixa de Gaza, informou uma fonte palestina.

"Yusuf Abu Azra, 18 anos, morreu e outros dois palestinos ficaram feridos por disparos de artilharia do ocupante (israelense) contra o leste de Rafah", importante cidade do sul da Faixa de Gaza, declarou Ashraf al Qodra, porta-voz do ministério da Saúde.

