Argentina convoca reunião urgente do Mercosul por situação na Venezuela

Buenos Aires 31/03/2017 | 12h22

A Argentina convocou para este sábado uma reunião urgente de chanceleres do Mercosul para analisar a situação que atravessa a Venezuela, onde o máximo tribunal de justiça assumiu as funções do Parlamento e retirou a imunidade dos deputados.

"Ante a grave situação institucional na República Bolivariana da Venezuela, os integrantes do Mercosul resolveram convocar uma reunião urgente de chanceleres no sábado para analisar possíveis vias de solução", afirma um comunicado.

Uma fonte da chancelaria disse à AFP que o encontro será realizado em Buenos Aires.

"Os países fundadores do Mercosul reiteram seu inalterável apoio aos princípios fundamentais do Estado de Direito e a preservação da democracia na região latino-americana", acrescenta o comunicado.

* AFP