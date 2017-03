Apresentado no Figueirense, Carlos Arini promete contratações: "Vamos qualificar"

Chegou! 31/03/2017 | 13h57 Atualizada em

Wilfredo Brillinger, presidente do Figueirense (E), e Caralos Arini, novo superintendente de Esportes do Furacão (D)

Wilfredo Brillinger, presidente do Figueirense (E), e Caralos Arini, novo superintendente de Esportes do Furacão (D) Foto: Luiz Henrique / F.F.C

Carlos Arini finalmente chegou a Florianópolis e foi apresentado no Figueirense nesta sexta-feira. O novo superintendente de Esportes do clube encerrou seu vínculo com o Santo André, clube de São Paulo onde estava trabalhando, e agora está focado 100% em ajudar o Alvinegro a se recuperar no Catarinense e inciar bem a Série B do Brasileiro.



O novo dirigente falou em contratações, renovação e até dispensas de jogadores que estão atualmente no clube.

- A gente mapeou muitas situações de contratação lá. Temos que dividir em duas partes. O que existe no vestiário, os jogadores que estão aqui disputando o estadual. A partir de agora vamos analisar um por um, sabemos quais são as carências e temos uma lista pronta. Trazer não é problema nenhum e o jogador não pode ficar melindrado porque vai vir gente, é para ajudar. Então vamos qualificar, isso está claro. Não vou falar de números. Se você perguntar para o torcedor, ele vai dizer que precisa de tudo, mas no futebol não é assim. Você pode recuperar jogadores dentro do vestiário. O negócio é ser cirúrgico, temos uma Série B com o objetivo de voltar à elite. Importante foi nesse período que conseguimos amarrar as contratações. Trazer por trazer? Não, vamos trazer para resolver. Vai sair gente? Vai sair, é normal. No nosso momento, o torcedor quer ver o quê? Um time que proponha o jogo, seja forte, e isso ele vai ter - disse durante entrevista coletiva.

Qustionado sobre a permanência ou não do técnico Márcio Goiano à frente do Furacão, Arini disse que, sim, o comandante está nos planos.

- O Márcio é o treinador do Figueirense. A decisão se ele fica depois ou sai, de repente tem uma proposta. Não é da parte do Figueirense. Quando você contrata, traz com convicção, o Márcio é o treinador, chegou aqui, ele precisa de peças e vive de resultados. Vamos dar respaldo. Ele foi meu jogador, sei do comprometimento dele, do dia a dia - pontuou.

O Figueirense volta a campo pelo Estadual neste sábado. O Alvinegro recebe a Chapecoense às 16h, no Estádio Orlando Scarpelli,

Saiba mais:

Acesse a tabela do Catarinense

Leia mais sobre o Figueirense