Aprenda receitas de pastas que podem acompanhar pães e petiscos

Quer dar um tempo na dobradinha pão com manteiga? É possível variar os acompanhamentos e ainda aumentar o consumo de nutrientes nas refeições ou nos lanches. A nutricionista Tanise Amon, responsável pelo cardápio da loja Meu Lado Natureba, sugere pastinhas saudáveis, práticas e gostosas. Misturando vegetais e ingredientes funcionais, os complementos vão bem no pão e como parceiros de petiscos.



Veja as receitas no vídeo e conheça os benefícios de cada uma abaixo.



Maionese de abacate

A pasta é rica em gorduras boas. Abacate e avocado são frutas ricas em ômega 3, ácido graxo com poder anti-inflamatório e que auxilia no controle do colesterol. Para elevar o valor proteico da receita, Tanise adicionou chia hidratada.

— Se colocamos ela pura, às vezes, a casca pode dificultar a absorção dos nutrientes — destaca a especialista.

Pasta de beterraba

A beterraba é conhecida por auxiliar na recuperação muscular e até no ganho de massa magra. O amaranto é fonte vegetal de proteína.

Pasta de berinjela

Berinjela, ervas, alho e cebola têm poder antioxidante, ou seja, combatem o envelhecimento das células. Já o iogurte aumenta a quantidade de proteínas na pasta.

Pastinha de queijo

A pasta de queijo é um clássico, e esta versão é mais saudável, pois tem menos sódio