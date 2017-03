Após perder a primeira no Estadual, técnico do Avaí avalia postura do time: "Brigou o jogo inteiro"

Palavra do professor 13/03/2017 | 15h43 Atualizada em

Depois de sofrer a primeira derrota no Campeonato Catarinense, o técnico Claudinei Oliveira fez uma avaliação da postura do Avaí na derrota por 3 a 2 para o Criciúma, no domingo, em Florianópolis. Apesar do resultado negativo, o comandante elogiou o empenho dos seus jogadores. Até este confronto, o Leão havia sofrido apenas três gols em nove partidas. Mesmo número que levou contra o Tigre, em apenas um jogo.

Claudinei disse que tomar três tentos não é nada normal, mas que é preciso reconhecer o mérito do adversário que, assim como o time da Capital, também manteve a base da temporada passada.

- Foi um resultado negativo. Mas o time brigou o jogo inteiro. Falar que os jogadores não lutaram, não dá pra aceitar. Acho que brigaram, não conseguiram, mas não foi por falta de empenho ou por ter vencido o primeiro turno. Lutamos e o Criciúma venceu o jogo. Perdemos na 10ª partida. Quando vencíamos nunca falei que nosso time era o melhor do mundo, não é porque perdemos que vou falar que está tudo errado e nosso time é o pior do mundo.

O Avaí entrou em campo contra o Tigre com quatro desfalques: os volantes Judson e Luan, o meia Diego Jardel e o lateral-direito Leandro Silva. No jogo na Ressacada, o atacante Romulo sentiu e foi substituído. Claudinei explicou o motivo de ter escolhido o jovem Léo ao invés de propor a entrada do meia Vinícius Pacheco.

- Pacheco não tem condição física de fazer o corredor, não tem condição de fazer a lateral. Pacheco tem característica de jogar por dentro, é meia de criação, armação. Pensei em colocar o Léo, porque as jogadas do Criciúma de perigo eram pela esquerda, tentei dar um equilíbrio porque ele tinha jogado bem contra o Inter de Lages. Ele nos dá mais estatura para o jogo aéreo, não acho que ele jogou mal não. Foi vaiado, alguns aplaudiram... Temos que dar valor, ele é novo, formado no clube, não adianta rotular ou dar responsabilidade maior do que tem que ter. Responsabilidade é minha porque eu coloquei porque eu confio - completou o treinador azurra.

O Avaí volta a campo pelo Estadual neste domingo, às 16h, contra o Metropolitano, em Blumenau.

