Europa 29/03/2017 | 08h50 Atualizada em

A primeira-ministra Theresa May pediu, nesta quarta-feira, unidade ao povo britânico pouco depois de iniciar a ruptura com a União Europeia que, segundo ela, não tem volta. O pronunciamento ocorreu no Parlamento do Reino Unido.

— Chegou o momento de nos unirmos e de trabalharmos juntos para conseguir o melhor acordo — afirmou May.

Aguarde mais informações

Leia as últimas notícias de Mundo

*AFP