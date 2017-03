Após hiato, suplemento cultural "Ô Catarina!" e edital para compra de livros serão lançados nesta terça

De volta 20/03/2017 | 15h05 Atualizada em

Novidades serão apresentadas durante evento de reabertura do Salão Nobre do Teatro Álvaro de Carvalho

Novidades serão apresentadas durante evento de reabertura do Salão Nobre do Teatro Álvaro de Carvalho Foto: marcio henrique martins / Assessoria de Comunicação FCC

O periódico Ô Catarina!, Suplemento Cultural de Santa Catarina, volta a ser publicado após dois anos de inatividade. O lançamento, que contará também com a publicação do Edital Cocali 2017 – Comissão Catarinense do Livro – para a aquisição de obras literárias de autores catarinenses ou residentes no Estado, será nesta terça-feira, a partir das 19h, durante a solenidade de reabertura do Salão Nobre do Teatro Álvaro de Carvalho, na Capital.

A última edição de Ô Catarina! foi a de novembro/dezembro de 2014. Criado em 1992, em 2012 passou a se chamar Suplemento Cultural de Santa Catarina e ganhou o amparo de uma lei (Lei Estadual 15.889/12), que prevê que o periódico deveria ser editado até quatro vezes por ano pela Fundação Catarinense de Cultura (FCC), divulgando, fomentando e estimulando as artes catarinenses. Depois de dois anos sem ser publicado, a proposta agora é que ele seja trimestral.

Com tiragem de 6 mil exemplares, tem edição do poeta e crítico teatral Marco Vasques e traz poemas de Rogério Lenzi, de Navegantes, a dramaturgia do blumenauense Gregory Haertel, um conto do jovem escritor Caléu Nilson Moraes, de Santa Cecília, e um trecho do novo romance do escritor Carlos Henrique Schroeder, de Jaraguá do Sul, além de uma entrevista com o dramaturgo Pépe Sedrez, diretor da companhia teatral blumenauense Carona. A capa é assinada por Valdir Rocha.

Foto: Reprodução

Apesar de focar nas produções catarinenses, há também espaço para trabalhos como a tradução exclusiva dos poemas do espanhol Alfredo Pérez pelo dramaturgo, poeta e tradutor José Eduardo Degrazia, e um artigo do poeta gaúcho Ronald Augusto.

A distribuição de Ô Catarina! é gratuita. O suplemento pode ser encontrado em teatros, museus, secretarias e fundações culturais, além das unidades do Sesc no Estado. Também estará disponível para leitura e download no site.

Edital vai distribuir livros de autores catarinenses

O Edital Cocali 2017 – Comissão Catarinense do Livro – também volta a ser aplicado após oito anos e será publicado nesta terça-feira. Por meio de um concurso público, a FCC irá adquirir 300 exemplares de 12 obras de autores catarinenses ou residentes no Estado há pelo menos 10 anos. Os títulos serão distribuídos em bibliotecas de escolas públicas de Santa Catarina por meio do sistema estadual de bibliotecas e de acordo com o interesse das escolas.

— O edital é muito importante para a circulação dos livros e autores, e fortalece a cadeia produtiva editorial na sua fonte. É também uma maneira de incrementar as bibliotecas no Estado, que em sua grande maioria estão desatualizadas. Parte de minha formação de leitor se deve às bibliotecas públicas — opina o escritor catarinense Carlos Henrique Schroeder.

Poderão se inscrever autores que tenham livros publicados entre 2014 e 2017. O processo começa nesta quarta-feira e fica aberto por 45 dias. Ao final do prazo, a comissão julgadora formada por técnicos da UFSC, Udesc e FCC terá 60 dias para anunciar os selecionados. As informações e as orientações sobre o processo de inscrição estarão disponíveis no site da FCC ou pelo e-mail cocali2017@fcc.sc.gov.br. A distribuição dos livros deve ser feita no segundo semestre de 2017.

Leia mais:

Salão Nobre do Teatro Álvaro de Carvalho, em Florianópolis, reabre nesta terça-feira



Agenda da semana: confira 8 shows nacionais que ocorrem em SC