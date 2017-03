Após despedida da Copa do Brasil, Criciúma treina de olho no Catarinense

estadual 17/03/2017 | 16h35 Atualizada em





Técnico Deivid cumpre suspensão e não estará no banco do Tigre Foto: Fernando Ribeiro / www.criciuma.com.br





A Copa do Brasil ficou para trás, e no primeiro treino depois da volta do Rio de Janeiro, o Criciúma só quer saber do Catarinense. Quem atuou contra o Fluminense fez regenerativo na manhã desta sexta-feira, e os reservas tiveram treinamento com bola. O técnico Deivid orientou os trabalhos, mas quem vai comandar o Tigre no domingo, às 10h, diante do Brusque, é o auxiliar Raphael Bahia.



Deivid cumpre suspensão depois de ser expulso na partida contra o Figueirense, e não estará no banco no domingo. O técnico do Tigre quer que o time mantenha a mesma intensidade que apresentou nas últimas partidas, e faz mistério sobre a escalação. A despedida da Copa do Brasil é assunto do passado, e agora é foco total no estadual.



— Saímos com o sentimento de que dava para ganhar o jogo,mas futebol é assim. A gente não fez, o adversário vai a faz, e agora temos que tirar isso de lição, estar concentrado, trocar a chavinha porque agora é Catarinense,e nosso objetivo é ganhar o returno — comenta o treinador.



Assim como o Criciúma, o Brusque também venceu no primeiro jogo do returno, e por isso a briga vai ser pelo topo da tabela. Reserva do Tigre, o meia Caique tem entrado em quase todas as partidas durante o segundo tempo, e correspondido à altura. Enquanto trabalha para buscar o posto de titular, ele espera poder ajudar os companheiros a buscar os três pontos dentro de casa.



— A gente sabe da dificuldade que é enfrentar o Brusque, eles vêm de jogos bons mas é se preparar para quando eles vierem aqui fazer valer o mando de campo — resume Caique.



