Após derrota, Figueirense "junta os cacos" antes de clássico com o JEC 

Returno 14/03/2017 | 15h19 Atualizada em

O Figueirense começou o returno da mesma forma que o turno: com derrota para o Brusque. E isso já ligou o sinal de alerta nos lados do Orlando Scarpelli. Sabendo que precisa dar uma rápida resposta em campo para mostrar que tem chance de lutar por algo a mais no Catarinense, o grupo já se reapresentou nesta terça-feira falando em não deixar o lado psicológico atrapalhar neste momento do campeonato. O próximo jogo é no sábado, em Florianópolis, contra o Joinville.

— Uma derrota muito sentida, todos nós sentimos. É normal perder e ficar triste, mas temos o segundo turno inteiro pela frente. Vamos enfrentar o Joinville, eles venceram (na primeira rodada), e nós precisamos vencer e fazer o dever de casa. Temos a semana para trabalhar. Vencendo, chegamos a três pontos e equilibramos, então vamos fortes para o returno buscar a vaga na final — disse o volante Hélder.

Para o jogo contra o JEC, o Figueirense tem dois desfalques confirmados: o zagueiro Bruno Alves, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o volante Josa, expulso na derrota para o Brusque no domingo. Assim, pode ser que Márcio Goiano mude a forma do time de atuar, fazendo Hélder jogar como primeiro volante, o que não seria uma novidade para o atleta.

— Nos dois últimos anos no Coritiba, eu joguei de primeiro volante. Vamos ver com o Márcio, como ele vai montar o time para jogar bem no fim de semana — afirmou.

O jogo contra o Joinville está marcado para sábado, às 16h, no Estádio Orlando Scarpelli. O Figueira terá a semana para se preparar para o confronto, enquanto o JEC joga pela Copa do Brasil nesta quarta-feira, quando enfrenta o Gurupi-TO, pela partida de volta da terceira fase.

Saiba mais:

"Estamos deixando escapar", avalia volante do Figueirense após derrota

Figueirense é dominado pelo Brusque e perde por 2 a 0

Acesse a tabela do Catarinense

Leia mais sobre o Figueirense