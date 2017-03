Após cumprir suspensão por doping, zagueiro do Figueirense volta a ficar à disposição

Retornando 24/03/2017 | 17h12 Atualizada em

Punido com 30 dias de suspensão pelo STJD por doping, o zagueiro Marquinhos voltou a treinar nesta sexta-feira no Figueirense. Segundo o departamento jurídico do clube, o jogador poderá treinar e jogar normalmente até o julgamento, que ainda não tem data definida. Marquinhos testou positivo para as substâncias: androsterone, 19-norandrosterone e pregnanediol, considerados esteroides anabolizantes, na partida contra a Chapecoense, em novembro do ano passado, pelo Brasileirão.

Apesar de estar liberado, o defensor não foi relacionado para a partida deste sábado, contra o Almirante Barroso. Goiano selecionou 20 atletas para o duelo marcado para as 16h, no Estádio Orlando Scarpelli.

Goleiros: Thiago Rodrigues e Luis Carlos

Laterais: Weldinho, Guilherme Morassi e Dudu

Zagueiros: Bruno Alves, Dirceu e Leandro Almeida

Volantes: Yago, Patrick, Helder, Juliano e Ferrugem

Meias: João Pedro e Matheusinho

Atacantes: Bill, Anderson Aquino, Índio, Ermel, Elias

O Figueirense precisa vencer o time de Itajaí para respirar no campeonato e aliviar a pressão, já que o time não pontua há três rodadas seguidas e está na lanterna do returno do Estadual.

- É muito chato, a gente fica envergonhado com a situação. Já passei por algumas fases ruins, mas não me lembro de uma tão ruim com tantas derrotas na sequência, ainda mais por ser Estadual. A gente tem que ter essa força de vontade pra dar a voltar por cima e só nos jogadores vamos poder reverter essa situação - explicou o volante Juliano.

***Com informações do repórter Kadu Reis, da CBN Diário.

