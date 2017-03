Após cirurgia, Zé Love volta a Florianópolis para iniciar fisioterapia no Figueirense

Recuperação 20/03/2017 | 14h35 Atualizada em

No início de março o atacante Zé Love, do Figueirense, passou por uma cirurgia na coluna para correção de uma hérnia de disco. Depois de uma temporada em São Paulo, onde o procedimento foi realizado, o jogador alvinegro está de malas prontas para voltar para Florianópolis. Na Capital, começará a fazer fisioterapia.

- Tive uma boa evolução desde o dia da cirurgia. Me sinto bem melhor, sem dores e pronto para iniciar a fisioterapia no departamento médico do clube. Não foi um procedimento simples, mas tudo tem dado certo nos últimos dias. Agora é recuperar o tempo perdido para voltar logo aos gramados - disse.

Zé Love chegou ao Figueirense em janeirio deste ano, disputou apenas quatro partidas e marcou um gol. A expectativa é que o atacante volte a ficar à disposição do técnico Márcio Goiano no início da Série B do Campeonato Brasileiro.

- Vamos ter muita tranquilidade para que meu retorno seja no tempo certo. Vou focar tudo na fisioterapia agora para retornar no início da Série B do Campeonato Brasileiro. Quero fazer uma grande competição com a camisa do Figueirense neste ano.

O Figueirense volta a campo nesta quarta-feira contra o Inter de Lages, pela terceira rodada do turno do Campeonato Catarinense. A partida ocorre às 21h45min, na Serra catarinense. O Alvinegro ainda não pontuou nesta segunda etapa do Estadual.

Saiba mais:

Figueirense perde em casa para o JEC e continua sem pontuar no returno

Roberto Alves: Figueirense fecha com Carlos Arini para lugar de Léo Franco

Presidente do Figueirense anuncia demissão de Branco e de Léo Franco

Acesse a tabela do Catarinense

Leia mais sobre o Figueirense