Apenas dois cursos universitários têm nota máxima em indicador de qualidade do Inep em SC

Unisociesc, de Joinville, tem um dos dois cursos com a nota máxima no Conceito Preliminar de Cursos do Inep

No Conceito Preliminar de Cursos (CPC), que avalia a qualidade dos cursos de ensino superior oferecidos por instituições privadas e públicas, apenas dois obtiveram o conceito 5, o máximo. O curso de Administração do Centro Universitário Sociesc, de Joinville, e o de Ciências Contábeis do Centro Universitário Facvest, de Lages (veja a lista completa abaixo).

Em Santa Catarina foram 435 cursos avaliados nesta edição do CPC, que corresponde a índices coletados em 2015. Foram alvo de avaliação somente os cursos de administração, administração pública, ciências contábeis, ciências econômicas, jornalismo, publicidade e propaganda, design, direito, psicologia, relações internacionais, secretariado executivo, teologia e turismo. Além dos cursos tecnológicos de comércio exterior, designs de interiores, moda, gráfico, gastronomia, de gestões comercial, qualidade, recursos humanos, financeira, pública, logística, marketing e processos gerenciais.

O Estado teve 33 cursos que tiraram conceito 2, considerado insatisfatório pelo Ministério da Educação. Aparecem entre as cinco notas mais baixas os cursos de Administração da Unoesc, em São Miguel do Oeste, Design da Univille, em Joinville, e Tecnologia em Logística da Unoesc, em Chapecó.

O Conceito Preliminar de Curso (CPC) é um indicador de qualidade que agrega diferentes variáveis: resultados da avaliação de desempenho de estudantes, o Conceito Enade; titulação e regime de trabalho do corpo docente; percepções dos estudantes sobre a organização didático-pedagógica, infraestrutura e as oportunidades de ampliação da formação acadêmica e profissional.

O indicador é calculado somente para cursos com, no mínimo, dois concluintes participantes no Enade. Em 2015; 0,3% dos cursos do país obtiveram conceito 1; 11%, conceito 2; 57,7%, conceito 3; 26,5%, conceito 4 e 1,1%, o conceito 5.

Cursos com notas muito baixas serão acompanhados de perto pelo Inep, que vai estipular metas de recuperação e podem ser suspensos ou proibidos de ter novas turmas, caso não cumpra os objetivos.

