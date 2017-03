AO VIVO: acompanhe a movimentação nas estradas de SC na volta do Carnaval 

Trânsito 01/03/2017 | 08h25 Atualizada em

Com o retorno das atividades após o fim das festas de Carnaval, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) acredita que as próximas horas serão de trânsito intenso nas BRs e rodovias estaduais de Santa Catarina. E para você ficar sabendo das condições do trânsito nas principais estradas do Estado, o DC acompanha o fluxo de veículos em tempo real. Siga:

