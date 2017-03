Ao lado do JEC, Figueirense é a equipe que mais empatou no Campeonato Catarinense

Curiosidade 30/03/2017 | 16h51 Atualizada em

Sem conseguir encaixar uma sequência de vitórias no Campeonato Catarinense, o Figueirense vai respirando fora da zona de rebaixamento graças aos empates conquistados ao longo do torneio. O Alvinegro é o time que mais igualou resultados no Estadual. São cinco empates, em 14 partidas disputadas. Mesmo número que o Joinville, que também empatou cinco vezes.

O último empate do Furacão foi diante do Criciúma, um 0 a 0 no Heriberto Hülse. Fora da briga pelo título do Catarinense, o Alvinegro concentra suas forças agora em permanecer na elite do Catarinense e fazer uma boa Série B.

O próximo desafio do time da Capital é contra a Chapecoense, sábado, às 16h, no Orlando Scarpelli. A Chape está num momento bom da competição, com quatro vitórias consecutivas. A última conquistada na quarta-feira, de virada, sobre o Brusque.

Para o duelo, o técnico Márcio Goiano terá três desfalques certo: Yago, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Elias e Leandro Almeida, que levaram cartão vermelho no empate com o Tigre, no Sul do Estado.

- Infelizmente, perdemos o Elias e o Leandro. São situações e atletas que perdemos. É pensar no próximo jogo - disse o treinador alvinegro.

A boa notícia é o retorno do atacante Bill. O clube conseguiu um efeito suspensivo para o atleta, punido com quatro jogos de gancho por causa da expulsão contra o JEC pela segunda rodada do returno.

