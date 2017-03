Anvisa vai fiscalizar comércio e interditar venda de carne que é alvo de recall

Carne Fraca 28/03/2017 | 15h30 Atualizada em

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) vai impedir a venda e utilização de carnes das quatro plantas frigoríficas interditadas pelo Ministério da Agricultura (Mapa) e que são alvo de recall por conta da operação Carne Fraca: Peccin Agro Industrial (as unidades de Jaraguá do Sul-SC e de Curitiba-PR), Souza Ramos (Colombo-PR) e Transmeat (Balsa Nova-PR). A resolução que determina a ação da Anivsa foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União.

Ao identificarem mercadorias dessas plantas, os fiscais irão fazer uma interdição cautelar, ou seja, o varejista deverá recolher os produtos e guardá-los em local adequado. Além da proibição de comercialização, bares, lanchonetes e restaurantes ficam impedidos de utilizá-los durante os 90 dias de interdição.

Segundo a coordenadora da Vigilância Sanitária em Santa Catarina, Raquel Ribeiro Bittencourt, os produtos ficam sob a guarda do comerciante até que se concluam as análises laboratoriais que estão sendo feitas pelo Mapa. Caso seja constatado que os produtos em análise estão de acordo com a legislação, eles voltam para o comércio. Se estiverem impróprios para o consumo, serão descartados.

Conforme a coordenadora, as vigilâncias municipais de SC serão comunicadas a respeito ainda nesta tarde para que comecem a fiscalização. De acordo com Bittencourt, não há confirmação de que há lotes dessas plantas sendo comercializados no Estado.

Recall



As quatro unidades já eram alvo de recall por determinação do Mapa, que ordenou que as empresas recolhessem os produtos e reembolsassem o consumidor. A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), ligada ao Ministério da Justiça, divulgou a ação de recall no dia 24, sexta.

Segundo constatado nas auditorias do Mapa, o estabelecimento da Souza Ramos em Colombo (PR) não detinha controle dos processos relacionados à formulação e à rastreabilidade de seus produtos. No caso da planta da Transmeat em Balsa Nova (PR), o ministério afirmou que "o estabelecimento não detém controle dos processos relacionados à rastreabilidade dos produtos¿. Em relação às unidades da Peccin, houve suspeita de risco à saúde pública e de adulteração.