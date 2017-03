Anvisa proíbe lote de paçoca por alto teor de substância cancerígena

Monitoramento de alimentos 21/03/2017 | 09h42 Atualizada em

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) interditou nesta segunda-feira o lote 0027 do Doce de Amendoim Paçoca Rolha, da marca Dicel. O lote do alimento excedeu o limite do teor de aflatoxinas, espécies de micotoxinas encontradas em alimentos. Aflatoxinas são substâncias tóxicas e carcinogênicas, e, por isso, produtos fora da especificação não podem ser consumidos pela população, justifica a Anvisa.

De acordo com relatório do Laboratório de Análise Micotoxicológicas (Lamic - Santa Maria/RS), foi detectado teores de aflatoxinas acima do limite máximo tolerado permitidos para amendoim com casca, descascado, cru ou tostado, pasta de amendoim ou manteiga de amendoim.

A interdição cautelar vale para todo o território nacional e se aplica ao lote 0027 do produto, data de fabricação 18/11/2016, data de validade 18/11/2017.



A empresa informa que não foi notificada pela Anvisa, mas que irá recolher todos os produtos dessa linha, que são comercializados principalmente na região de Goiânia, onde fica a fábrica.

Confira as resoluções sanitárias na íntegra publicadas no Diário Oficial da União (DOU) de segunda-feira.

