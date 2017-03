ANS libera dois planos de saúde de SC que estavam suspensos 

Saúde suplementar 10/03/2017 | 14h06 Atualizada em

Após três meses de suspensão, dois planos da Agemed, segunda operadora com maior número de clientes em SC, podem voltar a ser comercializados. A decisão foi divulgada nesta sexta-feira pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Na época, foram suspensos 69 planos de saúde do país em função de reclamações relativas à cobertura assistencial, como negativas e demora no atendimento, recebidas no terceiro trimestre do ano passado.

A agência anunciou que no total 10 operadoras poderão voltar a comercializar 46 produtos que estavam impedidos de serem vendidos.

"Isso acontece quando há comprovada melhoria no atendimento aos beneficiários. Das 10 operadoras, sete foram liberadas para voltar a comercializar todos os produtos que estavam suspensos, e três tiveram reativação parcial", diz em nota.



35 planos de saúde suspensos

A ANS também determinou a suspensão da comercialização de 35 planos de saúde de sete operadoras em função de reclamações relativas à cobertura assistencial, como negativas e demora no atendimento, recebidas no quatro trimestre de 2016. A medida passa a valer em 17 de março e faz parte do monitoramento periódico realizado pela ANS. Nenhum dos planos suspensos é de Santa Catarina.

— O Monitoramento é um dos instrumentos da ANS para garantir o correto atendimento aos beneficiários dentro dos prazos estabelecidos pela Agência. A medida tem se mostrado eficaz especialmente quando evitamos, por meio da suspensão, o ingresso de novos consumidores em planos que não estão atendendo seus clientes de forma satisfatória. Agindo preventivamente, alertamos as operadoras para a urgência na adoção de medidas para a melhoria da assistência prestada — esclarece a diretora de Normas e Habilitação dos Produtos, Karla Santa Cruz Coelho.

Planos liberados da Agemed

Registro Produto Número de beneficiários

455774073 Free 600 Completo Standard 119.689

454972064 Free Padrão Standard 18.892

